Ігор Ліскі: «Перемогти нас можемо тільки ми самі»

Україна має позитивний сценарій у війні з Росією, та повинна здійснити для його реалізації низку важливих кроків, вважає голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. Під час дискусійної панелі «2024: виклики і перспективи » (проходила в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group ) бізнесмен окреслив фактори, які, на його думку, сприятимуть перемозі України.

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«Як складно не було б, я думаю, ціннісно міжнародні партнери нас усе одно підтримають. Головне завдання для нас самих — більше сфокусуватися на ефективності всередині. Тут є чотири важливі фактори», — каже Ігор Ліскі.

Перший фактор, на його думку — єдність на рівні країни.

«Що й хто не казав би, ми фронтир цивілізованого світу. Перемогти нас можемо тільки ми самі. Головне завдання — зберегти єдність, ефективність уряду, суспільства, військового керівництва. Як би це не виглядало незначним, це суперважливо. Це потрібно для мобілізації. Для західних партнерів. Для спокою в країні. Для керованості абощо», — зазначає бізнесмен.

Другий фактор — забезпечення швидкості й ефективності ухвалення рішень.

«Це єдине, що нас урятувало на початку війни. Але якщо ми почнемо це бюрократизувати, "забовтувати"… Коли повернулися з "львівських котлів" наші правоохоронні органи, усі мають думати, як прикрити свою дупу, а не ефективно впровадити якийсь законопроєкт чи швидше щось поставити на фронт. І це наша внутрішня проблема. Ніхто ні у Вашингтоні, ні в Лондоні, ні у Брюсселі за нас цю роботу не зробить», — вважає Ліскі.

Третє — діалог усередині суспільства.

«Це суперзадача, яку треба розв’язати. Якщо ми її не вирішимо, я не вірю в успіх. Нам потрібно вибудувати діалог, наприклад, на рівні мобілізації. Ефективний і розумний. Або на тему економіки і «все для фронту». Я хотів би, щоб великий і середній бізнес знав, чого країна потребує, що вони можуть зробити для виготовлення якісної зброї, можливо, якихось складників, інших речей», — каже Ліскі.

За словами бізнесмена, він бачить позитивні сигнали: економіка починає відновлюватися, ППО працює над тим, щоб не було влучань в енергетичну інфраструктуру, маємо баланс в енергосистемі. Однак слід більше розраховувати на себе, на власну ефективність і зменшити споживання імпортних товарів.

Четверте — чесна розмова влади із суспільством про те, що таке перемога.

«Треба чесно говорити і розуміти, коли і що таке перемога. Треба дорослішати. Можливо, її треба розтягувати. Можливо, ухвалювати складні рішення. Але чим чесніше ми будемо говорити зі суспільством, тим більше шансів, що ми не будемо повторювати помилки 1918 року, коли ми втратимо державність повністю», — акцентує бізнесмен.