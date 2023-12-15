Наступного тижня розпочнуться переговори щодо сканування української держсистеми на готовність до ЄС

Це необхідна процедура перед початком процедури вступу.

Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону заявила, що наступного тижня розпочнуть переговори з Єврокомісією щодо сканування державної системи України на її готовність до Європейського Союзу, — пише "Інтерфакс-Україна".

"Наступного тижня вже розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування нашої державної системи та її готовності до Європейського Союзу", — сказала Стефанішина.

Наступні кроки після оголошення переговорів щодо вступу України в ЄС вже сплановано на найближчі три місяці, зокрема готуватимуть переговорні рамки й формуватимуть команди.