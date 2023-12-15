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Наступного тижня розпочнуться переговори щодо сканування української держсистеми на готовність до ЄС

Це необхідна процедура перед початком процедури вступу.

Наступного тижня розпочнуться переговори щодо сканування української держсистеми на готовність до ЄС
Ольга Стефанішина
Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону заявила, що наступного тижня розпочнуть переговори з Єврокомісією щодо сканування державної системи України на її готовність до Європейського Союзу, — пише "Інтерфакс-Україна".

"Наступного тижня вже розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування нашої державної системи та її готовності до Європейського Союзу", — сказала Стефанішина.

Наступні кроки після оголошення переговорів щодо вступу України в ЄС вже сплановано на найближчі три місяці, зокрема готуватимуть переговорні рамки й формуватимуть команди.

  • Увечері 14 грудня під час саміту лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу
  • У Брюсселі нині почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. За словами єврокомісара Йоганнеса Хана, лідери Євросоюзу під час саміту мають досягнути угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.
  • Звертаючись до лідерів ЄС, напередодні початку саміту, президент Зеленський попросив глав держав і урядів "не впадати сьогодні в нерішучість" і не "зраджувати" віру в Європу. За словами президента, Україна виконала поставлені перед нею зобов’язання.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт Євросоюзу і знову наполягає на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.
  • З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.
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