Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
ГоловнаПолітика

Основною метою Міноборони наступного року буде локалізація оборонного виробництва, — Умєров

З бюджету на озброєння ЗСУ виділили 225 мільярдів гривень.

Основною метою Міноборони наступного року буде локалізація оборонного виробництва, — Умєров
Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості у Києві. Під час свого виступу глава Міноборони наголосив, що основною метою на наступний рік буде локалізація виробництва озброєнь в Україні. А на озброєння Збройних сил держбюджетом передбачено 225 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Велика Британія — один з наших найбільших партнерів та союзників. Подякував за всю надану ними зброю, яка дозволила нам вистояти у перші дні російської агресії, а тепер допомагає звільняти українські землі", – сказав Рустем Умєров.

За його словами, мета Міністерства оборони на наступний рік – локалізація виробництва озброєнь в Україні.

Міністр оборони закликав британські оборонні компанії використати українські умови – можливість перевірки зразків у бою, швидкий фідбек від військових – для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.

"Ми зацікавлені у прямих угодах з британськими виробниками, готові підписувати довгострокові контракти", – сказав Рустем Умєров.

На наступний рік у бюджет Міністерства оборони України на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень.

  • Міністерство оборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти. Суть змін полягає у формуванні правового підґрунтя для упорядкування й розмежування зон відповідальності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та військових вишів. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies