Основною метою Міноборони наступного року буде локалізація оборонного виробництва, — Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості у Києві. Під час свого виступу глава Міноборони наголосив, що основною метою на наступний рік буде локалізація виробництва озброєнь в Україні. А на озброєння Збройних сил держбюджетом передбачено 225 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Велика Британія — один з наших найбільших партнерів та союзників. Подякував за всю надану ними зброю, яка дозволила нам вистояти у перші дні російської агресії, а тепер допомагає звільняти українські землі", – сказав Рустем Умєров.

За його словами, мета Міністерства оборони на наступний рік – локалізація виробництва озброєнь в Україні.

Міністр оборони закликав британські оборонні компанії використати українські умови – можливість перевірки зразків у бою, швидкий фідбек від військових – для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.

"Ми зацікавлені у прямих угодах з британськими виробниками, готові підписувати довгострокові контракти", – сказав Рустем Умєров.

На наступний рік у бюджет Міністерства оборони України на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень.