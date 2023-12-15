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Міноборони затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти

Це має відкрити шлях західній моделі лідерства. Активну участь у розробці стратегії брали партнери з держав-членів НАТО.

Міноборони затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти
Ілюстративне фото: курсанти Військового інституту КНУ
Фото: Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка

Міністерство оборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Суть змін полягає у формуванні правового підґрунтя для упорядкування й розмежування зон відповідальності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та військових вишів. 

Зазначається, що це дозволить зробити систему управління більш функціональною, а також відкриє шлях західній моделі лідерства. Активну участь у розробці стратегії брали партнери з держав-членів НАТО.

Метою Стратегії є впровадження сучасних управлінських процесів в системі військової освіти.

“Для нас важливо максимально синхронізувати зусилля в інтересах Збройних Сил України та інших складових сил оборони. В цьому нам активно сприяють партнери, тож вдячний нашим іноземним радникам з держав-членів Альянсу за досвід і фахову підтримку в підготовці Стратегії”, – зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Відомство зазначає, що розробляти стратегію допомагав радник високого рівня від Литовської Республіки генерал-майор (у відставці) Віталіюс Вайкшнорас, який свого часу брав участь у розробці аналогічного документа в Литві. 

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження нової Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Згідно з новою концепцією, ЗСУ повинні перейти повністю на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.

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