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На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)

Від вибуху загинула людина, постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.

На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
Фото: Нацполіція

На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати. 

"Сьогодні об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати", – повідомили у Нацполіції.

Як стало відомо із опублікованого у мережі відео, гранат було три.

Фото: Нацполіція

За оновленою інформацією, станом на 12.35 внаслідок вибуху загинула одна особа, постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. 

Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.

У медіа писали, що гранату кинув один із депутатів партії "Слуга народу". За офіційним телефоном приймальні Закарпатської обласної організації політичної партії "Слуга народу" LB.ua повідомили, що наразі не коментують цю інформацію. 

"На даний момент у нас немає інформації, тому ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати це", – відповіли в організації.

Там закликали дочекатися офіційних даних від правоохоронців. 

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