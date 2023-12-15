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У Маріуполі пролунали два вибухи: уражені особовий склад та місце зберігання техніки, – Андрющенко

Кількість загиблих окупантів уточнюється.

У Маріуполі пролунали два вибухи: уражені особовий склад та місце зберігання техніки, – Андрющенко
Фото: Telegram/Андрющенко Time

У Маріуполі пролунали два вибухи: уражені особовий склад та місце зберігання техніки. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

“Така собі Маріупольська Чорнобаєвка. Це друга бавовна майже в одному самому місці. Перша була 07 вересня. Окупанти не навчились. Тому по розполагє та місцю зберігання техники прилетіло ще раз. Місце досі оцеплене, швидки пів-ночі вивозили поранених з Порт-Сіті”, - повідомив Андрющенко

Пізніше він уточнив, що вибухів було два. 

“Місць влучання - два і вони різні. Перше відео з мігрантами - це той самий "бетонний завод". Перше влучання. Друге - територія за Порт -Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучання”, - написав Андрющенко. 

Нагадаємо, на початку листопада під Маріуполем пролунали вибухи: зайнявся склад російських боєприпасів, під удар потрапили гелікоптери.

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