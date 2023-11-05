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Під Маріуполем пролунали вибухи: зайнявся склад російських боєприпасів, під удар потрапили гелікоптери

Попередньо, зруйнована третина складу.

Під Маріуполем пролунали вибухи: зайнявся склад російських боєприпасів, під удар потрапили гелікоптери
Фото: скріншот

У селищі Сєдове під окупованим Маріуполем Донецької області зафіксували вибухи у місці розташування складу боєприпасів російських військ. 

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

Під удар також потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів.

“Окупанти в чатах гарно бідкаються, що в Сєдово, окрім палачючого складу БК, ще й гелікоптери підсмажило, які стояли чекаючи ремонту”, − йдеться у повідомленні.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що майже все селище було перетворено на склад БК та стоянку військових автівок. “Краса. До ранку буде детонувати точно”, − зазначив він.

За словами місцевих, зруйнована лише третина складу, але врятувати там не вдасться нічого.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 жовтня ЗСУ завдали успішних ударів по ворожих аеродромах в Бердянську та Луганську.

У результаті ударів були знищені дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, пускова установка ППО та склад боєприпасів. 

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