У селищі Сєдове під окупованим Маріуполем Донецької області зафіксували вибухи у місці розташування складу боєприпасів російських військ.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

Під удар також потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів.

“Окупанти в чатах гарно бідкаються, що в Сєдово, окрім палачючого складу БК, ще й гелікоптери підсмажило, які стояли чекаючи ремонту”, − йдеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що майже все селище було перетворено на склад БК та стоянку військових автівок. “Краса. До ранку буде детонувати точно”, − зазначив він.

За словами місцевих, зруйнована лише третина складу, але врятувати там не вдасться нічого.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 жовтня ЗСУ завдали успішних ударів по ворожих аеродромах в Бердянську та Луганську.

У результаті ударів були знищені дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, пускова установка ППО та склад боєприпасів.