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На Таврійському напрямку ворог продовжує тактику "м'ясних штурмів", — Штупун

Також росіяни бережуть техніку.

На Таврійському напрямку ворог продовжує тактику "м'ясних штурмів", — Штупун
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

На Таврійському напрямку ворог продовжує тактику "м’ясних штурмів" та береже свою техніку. Також відбулося 42 бойові зіткнення, більшість з яких — поблизу Мар’їнки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"На Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 8 авіаційних ударів та 26 артобстрілів. Також відбулося 42 бойові зіткнення, більшість з яких — поблизу Мар’їнки. Варто сказати, що ворог продовжує тактику "м’ясних штурмів" та береже свою техніку", — повідомив офіцер.

Також на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція. Для забезпечення штурмових дій українські артилеристи протягом минулої доби виконали понад 1100 вогневих завдань.

"Загалом у зоні відповідальності нашого угруповання окупанти втратили 413 осіб, 12 одиниць військової техніки. Окрім цього, ми знищили три польові склади з боєприпасами", — повідомив полковник Олександр Штупун.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили ще 990 окупантів, 8 танків і 12 артилерійських систем ворога. 

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