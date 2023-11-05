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Українські захисники знищили майже тисячу росіян за минулу добу

На фронті відбулося 82 бойових зіткнення.

Українські захисники знищили майже тисячу росіян за минулу добу
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони знищили ще 990 окупантів, 8 танків і 12 артилерійських систем ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 305090 (+990) осіб,танків ‒ 5284 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14) од,артилерійських систем – 7375 (+12) од,РСЗВ – 867 (+6) од,засобів ППО ‒ 570 (+2) од,літаків – 322 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0) од,крилатих ракет ‒ 1554 (+3) од,кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,підводних човнів – 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14) од,спеціальної техніки ‒ 1047 (+9) од.

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