Тарас пішов на фронт з початку повномасштабної війни.

На фронті загинув засновник і редактор рівненського видання “Горинь.інфо” Тарас Давидюк.

Про це повідомили колеги загиблого.

“Наші серця розбиті – на війні з російськими окупантами загинув наш головний редактор та засновник Тарас Давидюк.(28.08.1986, Рівне – 3.11.2023, околиці Роботиного, Запорізька область)”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Тарас добре відомий усій патріотичній спільноті Рівненщини, адже ще з студентських років був активним в різних патріотичних організаціях. З 2002 року у громадському русі. Був членом «Молодого Руху». У 2005-2012 роках – голова обласної організації і член Центрального Проводу «Молодіжного Націоналістичного Конгресу». Був також голою рівненської обласної організації «Активна молодь».

Випускник Острозької академії. Політолог – за освітою. Вчитель історії та журналіст – за покликанням. Ще студентом, у 2005 році, був певний час членом місцевого осередку Пласту в Острозі.

Взимку 2013-2014 років доброволець в 15-ій «МНК-івській», відтак у і 14-ій «пластовій» сотнях Самооборони Майдану. З початком російсько-української війни у добровольчому батальйоні «Гарпун», де служило багато пластунів. Опісля продовжив службу в одному із окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ. Додому повернувся лише весною 2019 року.

Саме у цьому році починає свою діяльність “Горинь.інфо”.

З Початку повномасштабної війни Тарас пішов на фронт. Крайні місяці воював у 14-го окремому полку, разом із своїми побратимами ще з «Гарпуна».

29 вересня цього року Тарас заручився із київською пластункою Тетяною Лущенко І знову на фронт. 27 жовтня, тиждень тому, Тарас написав у себе на сторінці: «На сьогодні немає і не може бути важливіших справ, ніж війна. І це мають зрозуміти всі. І не лише зрозуміти, але й діяти відповідно».

“Тарас був закоханим у гори, а ще був надзвичайним правдолюбом. Чесний, впертий та вірний своїм словам і Батьківщині, яку захищав”, - написали колеги Тараса Давидюка.

Для тих, хто хоче допомогти родині загиблого – картка мами Тараса: Давидюк Людмила Миколаївна, 5167 4900 6139 7452.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким Тараса Давидюка.

Нагадаємо, біля Роботиного загинув пластун і музикант Андрій Чепіль. Разом із трьома побратимами він виконував бойове завдання по штурму ворожої позиції.