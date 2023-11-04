​Через ворожий обстріл у Херсоні загинув чоловік

Влада області також повідомила про одну поранену.

Російські окупанти знову обстріляли 4 листопада Херсон.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, загарбники атакували обласний центр близько 19:00.

У результаті обстрілу з боку військових РФ у центральній частині Херсона загинув 55-річний чоловік і була поранена 52-річна жінка. У неї - множинні осколкові поранення різних частин тіла.

На момент російської атаки потерпілі перебували на вулиці.

Нагадаємо, нині росіяни також обстріляли Корабельний район Херсона. Постраждали двоє людей.

Також ворог атакував область - під вогонь потрапив населений пункт Качкарівка, там відомо про одного постраждалого.