​Через ворожий обстріл у Херсоні загинув чоловік

Російські окупанти знову обстріляли 4 листопада Херсон.
Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, загарбники атакували обласний центр близько 19:00.
У результаті обстрілу з боку військових РФ у центральній частині Херсона загинув 55-річний чоловік і була поранена 52-річна жінка. У неї - множинні осколкові поранення різних частин тіла.
На момент російської атаки потерпілі перебували на вулиці.
Нагадаємо, нині росіяни також обстріляли Корабельний район Херсона. Постраждали двоє людей.
Також ворог атакував область - під вогонь потрапив населений пункт Качкарівка, там відомо про одного постраждалого.