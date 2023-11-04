Українські бійці відбили 20 атак росіян на Авдіївському напрямку і 15 – на Мар’їнському, – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 20 атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ще 15 атак окупантів українські захисники відбили на Мар’їнському напрямку. Тут ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Куп’янському окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. На Лиманському наші захисники відбили дві атаки противника в районі Білогорівки Луганської області. На Бахмутському загарбники 7 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Шахтарському ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

Загалом упродовж доби відбулось 71 бойове зіткнення. Ворог завдав 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Винторівка, Середина-Буда, Прогрес, Рожковичі, Дружба, Баранівка Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Строївка Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Винторівка, Середина-Буда, Прогрес, Рожковичі, Дружба, Баранівка Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Строївка Харківської області; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області; на Лиманському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Катеринівки Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Торське, Спірне Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Катеринівки Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Торське, Спірне Донецької області; на Бахмутському у той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області;

у той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському також противник завдав авіаційного удару неподалік Бердичів Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське Донецької області;

також противник завдав авіаційного удару неподалік Бердичів Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка;

під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка; на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Богоявленка, Благодатне, Урожайне Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Богоявленка, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Щербаки, П'ятихатки Запорізької області;

противник завдав авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Щербаки, П'ятихатки Запорізької області; на Херсонському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Червоний Маяк, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське Херсонської області. Також артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Херсон, Ромашкове Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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