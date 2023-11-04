На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

У селі Черкаські Тишки на Харківщині цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, на своєму подвір’ї чоловік намагався розібрати вибуховий пристрій.

Наразі він перебуває у вкрай важкому стані. У потерпілого - множинні уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок та інші вибухові травми. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, цього тижня в селі Піски-Радьківські Ізюмського району житель на своєму подвір'ї наступив на вибуховий пристрій, ймовірно, "Пелюстку".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за період повномасштабного вторгнення Росії загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 були травмовані через вибухонебезпечні предмети.