​Гідрометцентр попередив про дощі та сильні пориви вітру у неділю

5 листопада прогнозують сильні пориви вітру і дощі в Україні.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, вночі пройдуть значні дощі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень - на Закарпатті.
Пориви вітру 17-22 м/с очікують вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, а вдень - у західних та північно-східних областях.
Погода в неділю буде хмарною з проясненнями. Вдень у більшості центральних, південних та Київській областях без істотних опадів.
Вітер - південно-західний, південний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей.
Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині до 17°, у західних областях 3-8° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.
Нагадаємо, напередодні був сильний вітер вночі у західних, а вдень - у центральних та південних областях України.
Крім того, цими вихідними гідрометцентр попереджав про пiдвищення рiвнiв води на річках басейну Південного Бугу (Вінницька, Хмельницька області).