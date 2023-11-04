​Гідрометцентр попередив про дощі та сильні пориви вітру у неділю

Вночі прогнозують значні дощі у Вінницькій та Житомирській областях.

5 листопада прогнозують сильні пориви вітру і дощі в Україні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, вночі пройдуть значні дощі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень - на Закарпатті.

Пориви вітру 17-22 м/с очікують вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, а вдень - у західних та північно-східних областях.

Погода в неділю буде хмарною з проясненнями. Вдень у більшості центральних, південних та Київській областях без істотних опадів.

Вітер - південно-західний, південний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей.

Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині до 17°, у західних областях 3-8° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

Нагадаємо, напередодні був сильний вітер вночі у західних, а вдень - у центральних та південних областях України.

Крім того, цими вихідними гідрометцентр попереджав про пiдвищення рiвнiв води на річках басейну Південного Бугу (Вінницька, Хмельницька області).