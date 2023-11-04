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Всього за три дні: Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ

Рекордні терміни передачі дронів нашим військовим.

Всього за три дні: Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ
Фото: Telegram/Zelenskiy

 Дрони для українських військових на фронт стали передавати значно швидше. У Міноборони спільно із Генштабом ЗСУ вдалося пришвидшити процес, який зайняв всього три дні. Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Telegram.

Раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

"Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ – з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні", – йдеться у повідомленні відомства.

Завдяки ефективній Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити до трьох днів.

"Міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу", – додають у Міноборони.

Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників.

Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. 

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що нова зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше, адже виробничий цикл з листопада скорочується, а також спрощується процес випробувань. 

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