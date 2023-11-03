Міноборони заявило, що нова зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше

Міністерство оборони України заявило, що з 1 листопада суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство зазначає, що на період воєнного стану скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань, що істотно розв’язує руки виробникам. Відтепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові погоджують перелік параметрів (раніше – військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

“Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов’язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська”, – наголосив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Також міністерство зазначило, що запроваджені зміни дозволять військам отримувати нові зразки ОВТ (“озброєння та військова техніка) швидше. Раніше, наприклад, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (для зброї це 10 років), новому зразку ОВТ треба було пройти прискорені кліматичні випробування протягом шести місяців, а іноді й року, щоб визначити, чи буде він працездатним протягом 10 років. Ця вимога зараз скасовується.

Адже в багатьох випадках виробник чітко розуміє, що немає жодної необхідності зберігати цей зразок протягом 10 років, бо він одразу з конвеєра йде на фронт. Отже, ці показники терміну зберігання ніяк не впливають на якість застосування зразка.

Також міністерство наголошує, що відтепер Збройні Сили та Міністерство оборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере на себе цілковиту відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики, пов’язані з постачанням цієї зброї до ЗСУ.

Нагадаємо, Міноборони підготувало проєкт постанови Кабміну, аби підтвердити право підприємств ОПК на прибуток. Документ найближчими днями передадуть на розгляд уряду.

Зазначимо, у жовтні уряд пришвидшив допуск до експлуатації і постачання безпілотників у військові частини. Усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА, а також засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.