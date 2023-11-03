У лікарні помер постраждалий унаслідок удару росіян по терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Станом на зараз вже відомо про вісьмох загиблих та 15 поранених.

У п'ятницю вранці в лікарні помер іще один постраждалий унаслідок ракетного удару, завданого окупантами по терміналу "Нової пошти" в смт Коротичі Харківської області 21 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

"На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти». Станом на зараз вже відомо про вісьмох загиблих та 15 поранених", – йдеться в повідомленні.

Отже, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по терміналу збільшилася до восьми осіб.

Нагадаємо, 21 жовтня близько 22:15 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по терміналу "Нової Пошти" в смт Коротичі. У результаті шестеро осіб (усі – співробітники НП) загинули на місці, ще 17 дістали поранення. 30 жовтня один із постраждалих помер у лікарні.