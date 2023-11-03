Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області

За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів Херсонської області, випустивши 602 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна цивільна людина загинула, ще четверо поранені.

По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Зафіксовано 13 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу та підприємство у Бериславському районі; завод у Херсоні", – сказав він.

Нагадаємо, що загиблим є мешканець села Веселе. В Урожайному дві жінки поранені.