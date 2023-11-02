Головне за четвер, 2 листопада: оборона Авдіївки, удари по Одещині, новий пакет допомоги від Німеччини

38 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, ліквідація секти АллатРа, новий пакет військової допомоги від Німеччини, нові антиросійські санкції США. Яким запам’ятається 617-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 38 бойових зіткнень.

Загалом росіяни завдали чотирьох ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що окупанти і надалі прагнуть оточити Авдіївку, але кількість штурмів зменшилася.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 листопада – в нашій новині.

Росіяни вдарили по Одещині двома ракетами "Онікс".

Окупанти атакували регіон із території тимчасового загарбаного Криму. Однак атака росіянам не вдалася, повідомили Сили оборони півдня.

"Випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - зазначили військові.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає в себе радари для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Що ще включає новий пакет допомоги – в новині.

Німеччина також пообіцяла у майбутньому передати ще 25 танків Leopard 1 A5.

Сполучені Штати Америки оголосили новий масштабний пакет санкцій проти Росії. У переліку опинилися фізичні та юридичні особи, які підтримують роботу воєнпрому РФ.

Обмеження мають порушити роботу мережі виробників, експортерів та імпортерів пріоритетних для РФ товарів і запчастин.

Державний департамент США, зокрема, запровадив майже сотню санкцій до осіб, що причетні до російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного секторів, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці війни та іншої шкідливої діяльності РФ.

У список потрапили закордонні особи. Зокрема, сім компаній із Туреччини, 12 з ОАЕ, одна з Оману, три з Китаю, одна зі Швейцарії. Також США впровадили обмеження щодо фізичних осіб, які причетні до діяльності цих компаній.

Санкції застосують проти російських фірм, які, зокрема, виробляють компоненти для військової техніки, займаються її ремонтом, дистрибуцією комплектуючих тощо (як-от "Композіт", "Лама", "ФАМ Групп", "НІК", "Станкомашстрой" тощо), а також банки і установи фінансового сектору (Санкт-Петербурзька біржа, "Абсолют Банк", "Пошта Банк" та ін.).

Правоохоронці заявили про ліквідацію діяльності псевдорелігійної проросійської секти АллатРа.

У рамках спільної спецоперації слідчих Нацполіції та Служби безпеки України проведено 74 обшуки та заблоковано 20 осередків злочинного угруповання «АЛЛАТРА», яке діяло в проросійських інтересах. Учасники угруповання публічно пропагували ідеї створення «союзу слов'янських народів», «миру будь-якою ціною» та інші прокремлівські наративи.

В аудіоперехопленні приватних розмов керівники угруповання «АЛЛАТРА» обговорюють необхідність ракетних ударів по цивільних громадянах та об’єктах на заході України, аби зламати спротив українців у війні.

Навесні 2022 року, використовуючи підробні документи, організатори виїхали до однієї з країн Євросоюзу.

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