Зокрема, заблоковано 20 осередків секти. Учасники угруповання публічно пропагували ідеї створення «союзу слов'янських народів», «миру будь-якою ціною» та інші прокремлівські наративи. Лідеру секти повідомлено про підозру одразу за чотирма статтями КК України.

Правоохоронці заявили про ліквідацію діяльності псевдорелігійної проросійської секти АллатРа.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У рамках спільної спецоперації слідчих Нацполіції та Служби безпеки України проведено 74 обшуки та заблоковано 20 осередків злочинного угруповання «АЛЛАТРА», яке діяло в проросійських інтересах.

Учасники угруповання публічно пропагували ідеї створення «союзу слов'янських народів», «миру будь-якою ціною» та інші прокремлівські наративи.

В аудіоперехопленні приватних розмов керівники угруповання «АЛЛАТРА» обговорюють необхідність ракетних ударів по цивільних громадянах та об’єктах на заході України, аби зламати спротив українців у війні.

Навесні 2022 року, використовуючи підробні документи, організатори виїхали до однієї з країн Євросоюзу.

За цей час ватажки «АЛЛАТРА» встигли створити «філії» в РФ, Білорусі та декількох країнах Європи і Азії.

Пропагандистська література російських авторів, окультна символіка, портрети путіна, російська валюта і зброя – все це правоохоронці виявили під час обшуків.

На підставі зібраних Нацполіцією доказів лідеру злочинної організації повідомлено про підозру одразу за чотирма статтями КК України:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Крім того, іншим п’ятьом організаторам вказаного угруповання складено повідомлення про підозру за аналогічними статтями.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Інна Совсун писала, що аллатрівці влаштовували телемости з Рociєю, запрошували поговорити пyтiнicтів та депутатів від «Єдиної Рociї». Катування та вбивства у Бучі на своїх заходах коментують, як «мы убиваем другу друга».

Інна Совсун також повідомила, що, за інформацією журналістів-розслідувачів, до цієї організації входять: Ірина Верещук, Іван Баканов та його протеже Олег Кулініч із кримського СБУ, якого звинувачують у держзраді, колишній заступник керівника ЦСО відділу «А» СБУ Михайло Кухаренко, мер Черкас Анатолій Бондаренко, Надія Савченко.