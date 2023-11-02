Протягом доби росіяни били по дев'яти областях України, – ОВА

По Чернігівській області за добу ворог провів чотири обстріли (30 вибухів). Новгород-Сіверський та Чернігівський райони ворог обстріляв із мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 16 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади. Юнаківська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджене приватне домогосподарство. Великописарівська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

У Запорізькій 21 населений пункт перебував під вогнем окупантів, в області зафіксовано 163 удари. Ворог здійснив 20 БпЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Червоному, Малих Щербаках і П'ятихатках, чотири РСЗВ-обстріли Магдалинівки, Роботиного й Залізничного, а також гатив з авіації по Оріхову, Роботиному та Новодарівці. 136 артобстрілів прийшлися по території Малої Токмачки, Приютного, Чарівного, Білогір'я, Полтавки, Лук'янівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Внаслідок удару із ракетної системи залпового вогню загинув 52-річний житель Магдалинівки. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Миколаївській сьогодні зранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та території Очакова, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові житлові та приватні будинки, електромережу та газопровід. Стався витік газу, який оперативно перекрито. Постраждалих немає. Також сьогодні зранку внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Лимани Галицинівської громади пошкоджено електромережу. Минулося без постраждалих. Вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Луганській протягом доби загарбники відкривали вогонь по Невському і населених пунктах навколо, а також по Білогорівці. Авіаційні удари завдані по Серебрянському лісництву. За добу противник здійснив 146 обстрілів (564 снаряди).

У Харківській вчора вдень рашисти обстрілювали Куп'янськ, ворог вдарив по об’єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок обстрілу з РСЗВ Зеленого Гаю зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У Вовчанську обстрілами пошкоджено два будинки, складське приміщення Ветеринарної лабораторії, сталася пожежа та пошкоджено будівлю підприємства. Внаслідок обстрілів Першотравневого пошкоджено будинок. В Устинівці обстрілами пошкоджено приватний будинок, два трактори. Внаслідок обстрілу з РСЗВ Курилівки пошкоджено будинок та господарчу споруду. В селі Піски-Радьківські 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на вибуховий пристрій, ймовірно, "Пелюстку". Госпіталізований з пораненням.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – 15 населених пунктів: Юрківка, Карлівка, Первомайське, Ганнівка, Максимільянівка, Маркове, Єлизаветівка, Дальнє, Веселий Гай, Торське, Курдюмівка, Костянтинівка, Залізне, Курахове, Авдіївка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), ангар, чотири цивільних автомобіля, трактор, сівалка, ЛЕП. За добу на Донеччині: чотири поранених.

У Дніпропетровській області вчора рашисти били по районному центру Нікопольщини та Марганецькій громаді артилерією, випустили близько двох з половиною десятків снарядів та застосували дрон-камікадзе у самому Нікополі. Від удару безпілотника загинула 59-річна жителька Нікополя, поранення отримали два чоловіки та чотири жінки. Внаслідок обстрілів пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, приватне підприємство, аптека, два магазини, багатоповерхівка, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, гараж та дві лінії електропередачі. У Марганецькій громаді також постраждала місцева мешканка. 42-річна жінка була госпіталізована до лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені 11 приватних будинків, чотири господарські споруди, одна – знищена, пошкоджені три лінії електропередачі. Гатили рашисти і по Грушівській громаді Криворізького району з РСЗВ. Чотири будинки, авто та господарська споруда пошкоджені. Без жертв. Вночі захисники неба з ПвК "Схід" збили в області ворожу ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава, вогнеборці полум'я приборкали. Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі. По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає.

У Херсонській сьогодні близько 04:00 окупанти обстріляли Станіслав. Загинула 81-річна жінка (перебувала у будинку). Внаслідок обстрілу пошкоджено багато приватних будинків, будівлю ліцею та сільської амбулаторії. За минулу добу по області противник здійснив 118 обстрілів (604 снаряди), з них по Херсону – чотири обстріли (сім снарядів). Вчора зранку рашисти вчергове вкрили вогнем середмістя Херсона. Від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування – поранені, одна з них у важкому стані. Внаслідок обстрілу були ушкоджені багатоповерхівки. У результаті ворожого обстрілу Зміївки травми, несумісні з життям отримав 43-річний чоловік. У Новорайську окупанти атакували з безпілотника 68-річного чоловіка. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз йому надають медичну допомогу у лікарні. Вчора ввечері ворог обстріляв Молодіжне. Травми середньої тяжкості отримала 70-річна жінка. Загалом за добу по області: троє людей загинуло, чотири – дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'яти ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.