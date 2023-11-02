Чим ворог планує воювати у 2024 році?

Ворог намагається прорватися на беріг річки Оскіл на Слобожанщині, втриматися на своїх позиціях під Бахмутом , терміново оточити Авдіївку та відкинути Сили оборони на рубіж Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке – Первомайське, зупинити просування ОСУВ "Таврія" – принаймні там, куди воно зараз вже вийшло.

Фото: EPA/UPG

Озирнемось на рік назад і пригадаємо, про що тоді мріяло МО РФ:

– сформувати Ленінградський та Московський військові округи: поки не виконано, але робота триває. Вимога Кремля – нові округи мають очолити молоді генерали, що набули досвіду бойових дій в Україні;

– сформувати армійський корпус в Карелії: поки не виконано, але робота триває;

– сформувати три нові мотострілецькі дивізії, зокрема у складі загальновійськових армій в Херсонській і Запорізькій областях: тенденція виглядає наступним чином: Західний ВО сформував 3-й корпус, котрий Сили оборони тріпають всюди, де бачать. У Південному ВО сформували 40-й корпус. У Південному ВО сформували 18-у армію (взяли у Криму 22-й корпус та переформатували в армію), у Центральному ВО – 25-у. Є інформація, що 11-й та 14-й корпуси військ берегової оборони Балтійського та Північного флотів будуть розгорнуті в армії (це – індикатор: з порожнього місця сформувати нові армії МО РФ не може). Про три нові дивізії: виконали частково. Сформовані 67-а дивізія (у складі 25-ї армії; дивізія має у своєму складі 31-го, 36-го 37-го мотострілецьких, 19-го танкового полків, артполк є, номер поки не встановлений) та 70-а дивізія (24-й, 26-й и 28-й мотострілецькі, 17-й танковий полки, 81-й артполк);

– розгорнути в дивізії сім найбільш боєздатних мотострілецьких бригад: не виявлено зменшення кількості бригад, тобто – не виконано;

– сформувати дві нові десантно-штурмові дивізії: виконано, але не так, як планувалося. Сформовані 44-а та 104-а повітряно-десантні дивізії (не десантно-штурмові, ймовірно обладнання немає). Взяли по два полки територіальних військ та сформували з них десантні дивізії. Щось давно не майоріла ворожа 31-а десантно-штурмова бригада, є думка, що вона увійде, як найбільш боєздатний компонент, до 44-ї десантної дивізії. Варто припустити, що з іншою дивізією вчинять так само, тобто або 11-а, або 83-я одшбр зникнуть як самостійні одиниці;

Фото: ГУР МОУ

– сформувати п’ять нових артилерійських дивізій військових округів: не виконано. Думаю, немає з чого;

– сформувати нові артилерійські бригади великої потужності: сформована 17-а артбригада великої потужності. У ПДВ сформована 52-а артбригада. І поки все;

– розгорнути в п’ять дивізій морської піхоти п’ять бригад морської піхоти: 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту безчинствує у Волновасі (вбивство родини з 9 людей, зокрема 2 дітей, скоїли два військовослужбовці цієї бригади, зараз під слідством), а мала б переформатовуватися в 55-у дивізію морської піхоти. Решта бригад морпіхів втягнуто в бої та теж нікуди не переформовуються. Не виконано;

– мати в кожній загальновійськовій/танковій армії змішану авіаційну дивізію та бригаду армійської авіації (80-100 бойових вертольотів): не виконано;

– сформувати три управління авіаційних дивізій: не виконано;

– сформувати вісім бомбардувальних авіаційних полків: не виконано;

– сформувати один винищувальний авіаційний полк: не виконано;

– сформувати шість бригад армійської авіації: не виконано;

– розгорнути три нових ремонтних заводи та додаткові ремонтні підрозділи у військах: не виконано.

Фото: змі окупантів

Загальний висновок з перерахованого – не вийшло і до кінця року виконати заплановане не вийде.

На ту саму проблему подивимось через призму наявних для формування всіх цих організмів ресурсів. Оцінка аналітиків по запасах танків РФ – вони будуть вичерпані до кінця 2024 року при збереженні поточної інтенсивності боїв. Для формування 5 артбригад великої потужності потрібно 300 САУ 2с7 та СМ 2с4. В арсеналах – 260 2с7 та 390 2с4. Так, бригади можуть бути сформовані. За умови, що вони будуть забезпечені автотранспортом. Втрата майже 10.000 автомобілів проблему мобільності запасів в ЗС РФ гостро поставила вже зараз. Але суто по основному озброєнню формування можливе. У часи Другої Світової в РККА був сформований 1-й верблюжий транспортний полк. Верблюдів надала Монголія. Досвід є.

Авіаційна тема: армія противника зараз має 4 військові округи та 14 армій. Кожному об’єднанню такого рівня належить мати бригаду армійської авіації (Шойгу бачить по 80-100 вертольотів у кожній). Якщо переформувати наявні вертолітні полки в бригади, то буде 13 бригад з 19 проголошених. На 6 поки неіснуючих без урахування наземного аеродромного обладнання треба 480-600 вертольотів. Без урахування втрачених в Україні 320 та з урахуванням нарощування чисельності вертольотів в уже існуючих бригадах треба виробити 770-1150 гелікоптерів. Пан Богуслаєв сидить і отримати двигуни від “Моторсічі” неможливо, тому дуже сильно не факт, що з армійською авіацією у противника щось вигорить навіть якщо ОПК Росії подвоїть виробництво і на рік збиратиме 250 гелікоптерів (зараз – 125).

Фото: EPA/UPG

Якщо уважно прослухати/прочитати виступ Шойгу, то відчувається, що він сам вірить лише в 6 вертолітних та 5 артилерійських бригад.

Начальник оргмобуправління ГШ ЗС РФ (головний організатор формування взагалі всього) генерал-полковник Бурдинський анонсував формування 26 нових мотострілецьких бригад. Поки відомо про 144-у омсбр. Якщо за вуха підтягнути сюди переформовані в бантустанах в бригади 9-й та 11-й полки, то вийде 3. А не 26.

Намагаючись зазирнути в наступний воєнний рік, ми побачимо в Сухопутних військах противника 14 армій, з котрих 1 – танкова, 3 корпуси (дивізій: 11 мотострілецьких, 3 танкові, 1 кулеметно-артилерійська; бригад: 30 мотострілецьких, 1 прикриття, 1 танкова, 14 артилерійських, 4 реактивні, 13 ракетних, 13 армійської авіації), у ПДВ – 6 дивізій, 2 бригади, 1 артбригада, у морській піхоті: 1 дивізія, 4 бригади, 1 полк. Так, це багато.

Сьогодні вороже угруповання має в Україні такий склад (за оцінкою Костянтина Машовця та команди «Інформаційний спротив»):

– особовий склад – 441,7 тисячі військовослужбовців;

– танки всіх типів – 2324;

– бойові броньовані машини, включаючи бронеавтомобілі, – 5661;

– гармати і міномети калібром від 100-мм – 3148;

– РСЗВ – 982; пускові установок “Іскандер” – 46.

Фото: EPA/UPG

Всього цього вистачить для ведення наступальних операцій на 1-2 оперативних напрямках та оборонних операцій на всіх інших. Зараз противник на Південно-Західному ТВД має 6 угруповань військ (“Запад”, “Центр”, “Восток”, “Юг”, “Днепр” та “Группировка обороны Крыма”), тобто проводить 6 операції. Противник не здатний провести стратегічну наступальну операцію через загальну деградацію всіх систем, зокрема й через втрати командного складу. Також існує суттєва відмінність між стандартами НАТО та системою операцій ЗС РФ: у росіян не існує формуючих та підтримуючих операцій. Тут питання: що робить “Группировка обороны Крыма”?

Що нам варто було б зробити?

– нарешті перевести державу на воєнні рейки, розгорнути власне виробництво боєприпасів насамперед 152 та 155 мм снарядів. Колективний Захід явно не справляється. Ми витрачаємо за місяць більше, ніж вся планета виробляє. Вкрай бажано розгорнути виробництво ракет з дальністю 300+ км, адже партнери не можуть надати більше, швидше та з потрібними ТТХ. Нічого не вийде без створення привабливого інвестиційного клімату та модернізації оподаткування. Український ОПК вмер, слід з цим змиритися та працювати з підприємствами, що виробляють потрібне для війни обладнання незалежно від форми власності та політичних прапорів над цехами;

Фото: 56 ОМПБр

– розблокувати призов якомога ширшого кола військовозобов’язаних. Розгортання військової підготовки якомога ширшого кола громадян для майбутньої служби ще до призову на цю саму службу. Підготовка/перепідготовка 100% офіцерів по стандартах НАТО, як діючих, так і тих, що в резерві/запасі. Командири, що намагаються виконувати бойові завдання інакше, мають покинути посади. Поширити практику прямого рекрутингу безпосередньо бригадами. Так було в 2015 і подальших роках. Потенційні рекрути йшли на бренд “супер-пупер-мега-героїчна військова частина” з файним шевроном та купою військового мерчу;

– повернення до системи ротації військ на передньому краї, яка була створена в 2015-16 роках. Військо має складатися умовно з трьох частин: одна виконує бойові задачі, друга готується її замінити, третя відпочиває, комплектується, поповнює запаси, ремонтується;

– розвиток військового лідерства в усіх ланках військового управління від сержантів до генералів;

– розгром корупції (не боротьба з нею, а саме розгром). І не лише в системі оборонних закупівель і ТЦК.

Війна має стати справою кожного. Ми воюємо за майбутнє. Одне для всіх українців.