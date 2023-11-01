Головне за середу, 1 листопада: 43 бойових зіткнення, колонка Залужного для Thе Economist, судилище над українськими військовими

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив перехід війни на новий етап і назвав п'ять пріоритетів України для перемоги.

Про це йдеться в колонці Залужного для видання Thе Economist.

Головнокомандувач зауважив, що нині війна стає "позиційною", яка складається зі статичних і виснажливих боїв. Це йде на користь лише Росії, оскільки дозволить їй відновити військову силу, що надалі загрожуватиме Україні та її Збройним Силам.

Щоб вийти з цієї ситуації, необхідно врахувати п'ять пріоритетів.

Які саме – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 43 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки Донецької області. Там Сили оборони відбили 16 атак.

Упродовж доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і трьох - по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ уразили п'ять радіолокаційних станцій, два пункти управління, три зенітно-ракетні комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 листопада – в нашій новині.

У середу, 1 листопада, так званий "суд" терористичного угрупування "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин", — пише омбудсман.

Лубінець акцентує, що оголошені "вироки" здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії. "Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — наголосив Лубінець.

Уповноважений наголошує, що світова спільнота має посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських громадян.

Із грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція — "Державний оператор тилу". Вона займатиметься потребами Збройних Сил України.

Про це на брифінгу в Military Media Centre розповів заступник Міністра оборони України у сфері закупівель Дмитро Кліменков.

"Міноборони впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію. З грудня всіма закупівлями буде займатися державне підприємство «Державний оператор тилу». Це новий інструмент. Вони будуть аналізувати ціни, вивчати ринок, закуповувати потрібне продовольство", — сказав Кліменков.

Агенція запрацює з 1 грудня. Наразі формують команду та обговорюють важливі питання щодо закупівель.

Докладніше – в новині.

З 1 листопада у Києві запроваджено єдиний швидкісний режим – швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість ще нижча.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Обмеження діятимуть до 1 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що з 1 жовтня на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!