Терористи "ДНР" засудили трьох українських військових за надуманими статтями, – Лубінець

У середу, 1 листопада, так званий "суд" терористичного угрупування "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин", — пише омбудсман.

Лубінець акцентує, що оголошені "вироки" здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії.

"Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — наголосив Лубінець.

Уповноважений наголошує, що світова спільнота має посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських громадян.

Нагадаємо, у червні в Росії розпочалося судилище над 22 полоненими бійцями "Азову". Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року.