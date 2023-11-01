Боррель: Москва не має плекати ілюзій, інші кризи не відвернуть нашу увагу від України​

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що інші кризи не відволічуть увагу від України.

Про це він написав у соцмережі Х.

Боррель наголосив, що ЄС підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

"Російська агресія проти України досягла нового піку безжальності: за 24 години її об'єктами стали понад 100 міст і сіл. Москва не має плекати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триває доти, доки це необхідно", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше один із лідерів ХАМАС Халед Машаль, який проживає в Катарі, заявив, що росіяни виграли від нападу ХАМАС на Ізраїль, тому що це "відволікло увагу США від України".