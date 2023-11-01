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​Турецький парламент не буде спішити з розглядом заявки Швеції на членство в НАТО

"Те, що терміново для інших, не обов'язково є актуальним для нас", - сказав голова парламентського комітету.

​Турецький парламент не буде спішити з розглядом заявки Швеції на членство в НАТО
Фото: Facebook/Türkiye Büyük Millet Meclisi

Комітет із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО.

Про це заявив голова комітету Фуат Октай, передає Reuters.

Парламентарі розглянуть заяву Швеції в межах свого звичайного порядку денного, оскільки це питання не настільки актуальне для Анкари, зауважив Октай.

"Членство Швеції в НАТО — це лише одна з міжнародних угод, що стоять у нашому порядку денному і чекають на ратифікацію. Ми обговоримо це, коли настане час… у межах наших власних пріоритетів… Те, що терміново для інших, не обов'язково є актуальним для нас", - сказав голова парламентського комітету.

Документ спершу має схвалити комітет перед голосування парламенту Туреччини. Опісля законопроєкт підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.

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Нагадаємо, минулого тижня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО і передав у парламент. Опісля документ підписав спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш.

Згодом з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) планує відкласти голосування - парламент обурений періодичними акціями зі спалення Корану, які відбуваються у Швеції.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоче «швидшого голосування» в парламенті Туреччини щодо заявки Швеції.

Вона, до речі, "застрягла" в угорському парламенті з минулого року. Глава уряду Віктор Орбан нещодавно заявив, що Угорщина, ймовірно, найближчим часом не ратифікуватиме заявку Швеції на вступ в Північноатлантичний альянс.

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