​Турецький парламент не буде спішити з розглядом заявки Швеції на членство в НАТО

"Те, що терміново для інших, не обов'язково є актуальним для нас", - сказав голова парламентського комітету.

Комітет із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО.

Про це заявив голова комітету Фуат Октай, передає Reuters.

Парламентарі розглянуть заяву Швеції в межах свого звичайного порядку денного, оскільки це питання не настільки актуальне для Анкари, зауважив Октай.

"Членство Швеції в НАТО — це лише одна з міжнародних угод, що стоять у нашому порядку денному і чекають на ратифікацію. Ми обговоримо це, коли настане час… у межах наших власних пріоритетів… Те, що терміново для інших, не обов'язково є актуальним для нас", - сказав голова парламентського комітету.

Документ спершу має схвалити комітет перед голосування парламенту Туреччини. Опісля законопроєкт підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, минулого тижня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО і передав у парламент. Опісля документ підписав спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш.

Згодом з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) планує відкласти голосування - парламент обурений періодичними акціями зі спалення Корану, які відбуваються у Швеції.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоче «швидшого голосування» в парламенті Туреччини щодо заявки Швеції.

Вона, до речі, "застрягла" в угорському парламенті з минулого року. Глава уряду Віктор Орбан нещодавно заявив, що Угорщина, ймовірно, найближчим часом не ратифікуватиме заявку Швеції на вступ в Північноатлантичний альянс.