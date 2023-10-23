Президент Туреччини підписав протокол про вступ Швеції до НАТО

Ердоган передав документ до парламенту для схвалення.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав 23 жовтня протокол про вступ Швеції до НАТО.

Про це йдеться в дописі адміністрації Ердогана у соцмережі Х.

The Protocol on Sweden's NATO Accession was signed by President Recep Tayyip Erdoğan on October 23, 2023 and referred to the Grand National Assembly of Türkiye. — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) October 23, 2023

Цей протокол передали на розгляд Великих національних зборів Туреччини.

Нагадаємо, минулого місяця Ердоган повідомив, що парламент Туреччини зможе ратифікувати заявку Швеції про вступ до НАТО залежно від рішення адміністрації США щодо продажу Туреччини літаків F-16.

Раніше Ердоган казав, що схвалення парламентом вступу Швеції в Альянс залежить від дотримання нею обіцянок та не має точних термінів виконання.

Нещодавно прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна виконала всі зобов’язання для вступу в НАТО.