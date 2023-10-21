Ольга Харлан здобула "золото" на турнірі Satellite FIE у Туреччині

Збірна України з фехтування здобула 2 медалі на турнірі серії Satellite FIE, повідомляє “Трибуна”.

У фехтуванні на шаблях Ольга Харлан завоювала "золото". Аліна Комащук здобула "срібло".

Для Харлан це був перший виступ у новому сезоні.

Бронзовими призерками стали азербайджанська фехтувальниця російського походження Анна Башта та Ліка Джиджеїшвілі з Грузії.

Змагання проходять з 21 по 22 жовтня в турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, що в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, однак після бою відмовилася потиснути руку суперниці. Росіянка подала скаргу про порушення правил. Спочатку FIE відхилила протест росіянки, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію Харлан.

Згодом Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року.

Також Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.

Також Міжнародна федерація фехтування вирішила скасувати рукостискання після поєдинків. Традиційне рукостискання буде замінено привітанням на відстані.