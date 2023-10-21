УЄФА оштрафував Федерацію Литви за антипутінське гасло "путін – х*йло"

УЄФА оштрафував Федерацію футболу Литви на десять тисяч євро за антипутінське гасло на домашньому матчі національної збірної проти Сербії в рамках кваліфікації до Євро-2024. Про це повідомляє LRT.

Проте один із лідерів збірної Юстас Ласіцкас закликав уболівальників продовжувати.

«Продовжуйте повторювати, ми заплатимо штрафи нашими бонусами, якщо доведеться. Я не можу говорити за всіх, але думаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу», — написав Ласіцкас в Instagram.

Відомо, що Федерація Литви була оштрафована після гри проти Сербії у вересні і подасть апеляцію на рішення УЄФА про штраф.

Подібні вигуки, спрямовані проти президента Росії Володимира Путіна, часто лунають на інших спортивних заходах у Литві. Особливо популярне антипутінське гасло "путін х*йло" виникло у Харкові, після анексії Росією Криму в 2014 році.

Росіянин написав у паспорті "Путін - х*йло!", щоб його не виганяли з України. Чоловік розповів, що повертатися на батьківщину він не бажає.