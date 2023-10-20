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Україна отримала дві олімпійські ліцензії у велоспорті за рейтингом UCI

По одній ліцензії - у чоловічому та жіночому шосейному велоспорті.

Україна отримала дві олімпійські ліцензії у велоспорті за рейтингом UCI
Фото: EPA/UPG

По оновленому світовому рейтингу Міжнародного союзу велосипедистів (UCI), Україна отримала у велоспорті дві ліцензії на Олімпіаду-2024, повідомляє sport.ua.

По одній ліцензії - у чоловічому та жіночому шосейному велоспорті, уточнює видання.

За світовим рейтингом UCI, в якому враховано всі результати на останній рік, розподілено по 80 квот у чоловічому та жіночому шосейному велоспорті.

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Путівки на ОІ-2024 отримали країни, які у світовому рейтингу посіли місце з 1 по 45-те.

У чоловічому національному рейтингу UCI українці посіли 44-те місце. Ця позиція дозволяє заявити одного гонщика на групову гонку Олімпіади-2024.

У жіночому рейтингу UCI Україна розташувалася на 23-му місці. Завдяки цьому одна українська гонщиця зможе виступити у двох заїздах – груповій гонці, а також індивідуальній гонці на час. 

Федерація велоспорту України визначить склад учасників ближче до самих Ігор-2024.

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