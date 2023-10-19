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Борзов переобраний членом МОК

Легендарний український легкоатлет зберіг посаду в оновлених складах комісій Олімпійського комітету.

Борзов переобраний членом МОК
Фото: www.champion.com.ua

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) знову призначив дворазового олімпійського чемпіона Мюнхена-1972 з легкої атлетики Валерія Борзова членом організації.

Рішення було прийнято на сесії МОК в Мумбаї, повідомляє xsport.ua з посиланням на прес-службу МОК.

Борзов переобраний членом МОК до кінця 2029-го, коли українцеві виповниться 80 років. Вікове обмеження переобрання становить 80 років для тих, хто був обраний членом МОК до грудня 1999 року, 70 років – для тих, хто був обраний після цієї дати.

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Він став членом МОК в 1994 році.

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