Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) знову призначив дворазового олімпійського чемпіона Мюнхена-1972 з легкої атлетики Валерія Борзова членом організації.

Рішення було прийнято на сесії МОК в Мумбаї, повідомляє xsport.ua з посиланням на прес-службу МОК.

Борзов переобраний членом МОК до кінця 2029-го, коли українцеві виповниться 80 років. Вікове обмеження переобрання становить 80 років для тих, хто був обраний членом МОК до грудня 1999 року, 70 років – для тих, хто був обраний після цієї дати.

Він став членом МОК в 1994 році.