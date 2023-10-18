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"Ворскла" розгромно поступилася "Ромі" в матчі-відповіді і не вийшла в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів

Українська команда завершила виступ у єврокубках.

"Ворскла" розгромно поступилася "Ромі" в матчі-відповіді і не вийшла в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів
Фото: ФК "Ворскла"

"Ворскла" розгромно програла "Ромі" в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів – 1:6, повідомляє sportarena.com.

Поєдинок, як і перша зустріч команд, відбувся в Італії на стадіоні “Тре Фонтане”.

Перша зустріч протистояння також завершилася перемогою "Роми" – 3:0.

Таким чином, італійська команда вийшла до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів, а "Ворскла" завершила виступ у єврокубках.

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Нагадаємо, на першій стадії Шляху чемпіонів "Ворскла" переграла спершу естонську "Флору" (4:3 в овертаймі), а потім хорватський "Осієк" (3:0). Рік тому чемпіонки України зупинилася за крок від групового етапу головного єврокубка, поступившись дорогою албанській "Влазнії".

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