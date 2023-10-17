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Команда Дюбуа опротестує рішення WBA про відхилення апеляції щодо бою з Усиком

Промоутер англійця має намір далі добиватися справедливості.

Команда Дюбуа опротестує рішення WBA про відхилення апеляції щодо бою з Усиком
Френк Воррен
Фото: Boxing News

Промоутер британського суперважковаговика Даніеля Дюбуа Френк Воррен аявив, що опротестує рішення WBA про відхилення апеляції з бою з володарем титулів WBO/WBA/IBF/IBO Олександром Усиком.

"Ми продовжуватимемо боротися з цим і продовжуватимемо намагатися чинити правильно для нашої людини”, - цетує функціонера sportarena.com.

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Раніше WBA ухвалила, що результат бою Усика з Дюбуа – нокаут у дев’ятому раунді – залишається чинним. Міжнародна офіційна комісія також не знайшла чітких та переконливих доказів того, що рішення рефері було неправильним.

Нагадаємо, у п’ятому раунді бою Усик — Дюбуа британець завдав українцеві удару нижче поясу. Олександр впав на канвас, рефері зафіксував неправильний удар, давши Усику час на відновлення. На думку команди Дюбуа, удар був чистим. Сам Даніель вважає, що його позбавили законної перемоги та потребує реваншу.

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