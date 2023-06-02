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Промоутер Ф'юрі назвав суму промоутерських торгів бою Усик – Дюбуа

$8 мільйонів на двох.

Промоутер Ф'юрі назвав суму промоутерських торгів бою Усик – Дюбуа
Френк Воррен і Тайсон Ф'юрі
Фото: boxingscene.com

Співпромоутер володаря титулу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен на прикладі промоутерських торгів бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і чемпіоном WBA (Regular) Даніелєм Дюбуа (19-1, 18 KO) порівняв реальну вартість його клієнта та українця.

"Бій Олександр Усик - Даніель Дюбуа пішов на промоутерських торгах за 8 млн доларів. Усик отримає шість. Ось вам і справжня вартість Усика.

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Якби на промоутерських торгах був поєдинок Тайсона Ф'юрі з Дюбуа, це безперечно була б сума не менше 30 млн доларів. Тому що це вартість Тайсона Ф'юрі", - сказав Воррен talkSPORT.

Додамо, що Воррен також є промоутером Дюбуа.

Нагадаємо, за словами промоутера Усика Олександра Красюка, поєдинок українця з Дюбуа відбудеться у Вроцлаві 26 серпня.

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