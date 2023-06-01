Троє представників України претендують на звання найкращих гімнастів та тренера року в Європі

У номінації Ковтун, Курашвілі та Надюк.

Лідер чоловічої української збірної зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста року в Європі, повідомляє пресслужба Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics).

Крім того, на звання найкращої гімнастки континенту претендує українка, чемпіонка світу-2022 з аеробіки Анастасія Курашвілі. Підписуйтесь на наш Google News

До списку номінантів на нагороду найкращого тренера року в Європі увійшла особистий тренер Ковтуна Ірина Надюк.

Голосування триватиме до 14 червня. Всього визначать найкращих у п’яти номінаціях – найкращого гімнаста, гімнастки, тренера, команди та найкращого виступу року.