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Троє представників України претендують на звання найкращих гімнастів та тренера року в Європі

У номінації Ковтун, Курашвілі та Надюк.

Троє представників України претендують на звання найкращих гімнастів та тренера року в Європі
Фото: en.trend.az

Лідер чоловічої української збірної зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста року в Європі, повідомляє пресслужба Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics).

Крім того, на звання найкращої гімнастки континенту претендує українка, чемпіонка світу-2022 з аеробіки Анастасія Курашвілі.

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До списку номінантів на нагороду найкращого тренера року в Європі увійшла особистий тренер Ковтуна Ірина Надюк.

Голосування триватиме до 14 червня. Всього визначать найкращих у п’яти номінаціях – найкращого гімнаста, гімнастки, тренера, команди та найкращого виступу року.

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