Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін в інтерв'ю YouTube-каналу "Гончарова" розповів про перспективу повернення в Україну легіонерів донецького клубу, з якими припинені контракти, згідно з правилами ФІФА.

"Вони всі переживають за Україну. Вони офіційно дають інтерв'ю, підтримують. Вони ж тут жили. Вони ж знають, що все, що говорить та сторона, – це брехня. Вони все через це пройшли. Тому вони підтримують Україну і тих хлопців, яких знали, з якими грали.

Є й особистий контакт, і офіційно вони висловлюються. Реакція хороша. Єдине – на відсотків 90% я впевнений, що вони навряд чи колись повернуться. Вони застали самий пік. Цей страх не дозволить їм повернутися назад", - підкреслив Палкін.