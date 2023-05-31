Збірна України з пауерліфтингу завоювала 8 нагород (4 золоті, 2 срібні, 2 бронзові) на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи, що відбувся у Сан-Сіті (ПАР), повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Золото": Іван Чупринко (жим лежачи, до 74 кг); Іван Чупринко (класичний жим лежачи, до 74 кг); Оксана Мотрунчик (до 47 кг); Анна Рикун (до 63 кг).

"Срібло": Богдан Бонь (до 93 кг); Андрій Баленков (до 74 кг).

"Бронза": Оксана Ведмідь (до 57 кг); командні змагання (чоловіки, класичний жим лежачи).

Додамо, що вінничанин Чупринко став абсолютним чемпіоном світу з новим світовим рекордом - 300,5 кг.

При цьому Чупринко відмовився потиснути руку іранському спортсмену Аміру Резе Месфорушу під час церемонії нагородження.