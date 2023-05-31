Ядерна гра Північної Кореї
Ядерна гра Північної Кореї
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
ГоловнаСпорт

Український пауерліфтер виграв ЧС і не потис руку іранцю на нагородженні

Іван Чупринко встанеовив новий світовий рекорд.

Український пауерліфтер виграв ЧС і не потис руку іранцю на нагородженні
Фото: facebook.com

Збірна України з пауерліфтингу завоювала 8 нагород (4 золоті, 2 срібні, 2 бронзові) на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи, що відбувся у Сан-Сіті (ПАР), повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Золото": Іван Чупринко (жим лежачи, до 74 кг); Іван Чупринко (класичний жим лежачи, до 74 кг); Оксана Мотрунчик (до 47 кг); Анна Рикун (до 63 кг).

"Срібло": Богдан Бонь (до 93 кг); Андрій Баленков (до 74 кг).

"Бронза": Оксана Ведмідь (до 57 кг); командні змагання (чоловіки, класичний жим лежачи).

Підписуйтесь на наш Google News

Додамо, що вінничанин Чупринко став абсолютним чемпіоном світу з новим світовим рекордом - 300,5 кг.

При цьому Чупринко відмовився потиснути руку іранському спортсмену Аміру Резе Месфорушу під час церемонії нагородження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies