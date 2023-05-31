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У Бразилії видано дозвіл на арешт ексгравця "Шахтаря"

У Дугласа Кости проблеми із законом.

У Бразилії видано дозвіл на арешт ексгравця "Шахтаря"
Дуглас Коста
Фото: shakhtar.com

Бразильський суд видав ордер на арешт півзахисника американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі" Дугласа Кости, повідомляє sport.ua.

Причина - несплата ним аліментів колишній дружині.

Повідомляють, що 32-річного колишнього гравця донецького "Шахтаря", а також "Ювентуса" і "Баварії" затримають, щойно він перетне кордон Бразилії. Адвокат Кости має намір оскаржити це рішення суду.

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У нинішньому сезоні Коста провів за "Лос-Анджелес Гелаксі" у МЛС чотири матчі, результативними діями у них не відзначився.

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