У Бразилії видано дозвіл на арешт ексгравця "Шахтаря"

Бразильський суд видав ордер на арешт півзахисника американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі" Дугласа Кости, повідомляє sport.ua.

Причина - несплата ним аліментів колишній дружині.

Повідомляють, що 32-річного колишнього гравця донецького "Шахтаря", а також "Ювентуса" і "Баварії" затримають, щойно він перетне кордон Бразилії. Адвокат Кости має намір оскаржити це рішення суду.

У нинішньому сезоні Коста провів за "Лос-Анджелес Гелаксі" у МЛС чотири матчі, результативними діями у них не відзначився.