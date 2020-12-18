До свого 25-річного ювілею американська футбольна ліга МЛС вибрала найкрасивіший гол в історії турніру.
В опитуванні серед уболівальників перемога дісталася колишньому форварду "Лос-Анджелес Гелаксі" Златану Ібрагімовичу, який 31 березня 2018 забив гол у матчі проти своїх земляків з "просто" "Лос-Анджелеса".
Шведський форвард вразив ворота суперника красивим ударом майже з 40 метрів.
Нагадаємо, Златан виступав в Америці в 2018-19 роках і забив за цей час 53 голи, відігравши 58 матчів.
Remember where you were when Zlatan did this?!? 🔥💥👀@Ibra_official's stunner in his MLS debut has been voted 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐆𝐎𝐀𝐋 presented by @ATT. pic.twitter.com/6WD6KIZjm1— Major League Soccer (@MLS) December 17, 2020