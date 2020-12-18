Златан залишив свій слід і за океаном.

До свого 25-річного ювілею американська футбольна ліга МЛС вибрала найкрасивіший гол в історії турніру.

В опитуванні серед уболівальників перемога дісталася колишньому форварду "Лос-Анджелес Гелаксі" Златану Ібрагімовичу, який 31 березня 2018 забив гол у матчі проти своїх земляків з "просто" "Лос-Анджелеса".

Шведський форвард вразив ворота суперника красивим ударом майже з 40 метрів.

Нагадаємо, Златан виступав в Америці в 2018-19 роках і забив за цей час 53 голи, відігравши 58 матчів.