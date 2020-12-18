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"Судді були заряджені, там і не пахло тим, щоб судили об'єктивно і чесно", - Ломаченко дав перше інтерв'ю після бою з Лопесом

Українець упевнений, що не програв бій американцю.

"Судді були заряджені, там і не пахло тим, щоб судили об'єктивно і чесно", - Ломаченко дав перше інтерв'ю після бою з Лопесом
Василь Ломаченко
Фото: Top Rank

Ексчемпіон світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) вперше після об'єднавчого бою проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) дав розширене інтерв'ю про програний поєдинок.

Зокрема, українець вважає, що суддівство було необ'єктивним.

"Візьмімо шкоду. Шість раундів його і шість раундів моїх останніх. Уже ми ділимо поєдинок на його раунди і мої. Як дивитися? І навіть візьмімо, як судді віддали. Навіть якби я в першій половині взяв три раунди, то, згідно із записками, я не виграв би поєдинок. Це говорить не про упередженість, а про зарядженість. Судді були заряджені, тобто там і не пахло тим, щоб судили об'єктивно і чесно", - заявив Ломаченко в ексклюзивному інтерв'ю LomUs.

"Я не знаю, що це була за гра і чия вона була, але я точно знаю, що це була чиясь гра. Вони розуміли, що нокаут від мене - це відсотків 20 у цьому поєдинку. Відповідно, чому б не зіграти?" - зазначив українець.

При цьому Ломаченко пояснив, чому вийшов на бій проти американця, незважаючи на травму.

"Я не був самовпевнений, я його не недооцінював. Я вірив у свою перемогу і вірив, що ця травма мені не завадить. Якщо ми переносимо, то я лікуюся шість тижнів. Через шість тижнів оголошують карантин, він проводить якийсь поєдинок, травмується чи втрачає цей пояс, і що далі робити? Мені було принципово стати абсолютним чемпіоном, тому що це тут і зараз", - зазначає наш боксер.

"Уже все було зроблено. Бій був розкручений, на кону стояли чотири пояси. Я намагаюся пояснити, що не знаю, що могло бути далі. Якби я скасував поєдинок, якби ми його перенесли, я не знаю, коли змогли б організувати бій і чи змогли б організувати.

Я вірив, що можу і так виграти. Я вірив у це. Це не була недооцінка. Я не говорив, що Лопес слабкий, але вірив, що можу і так виграти. Плюс у мене був досвід з Лінаресом. Я розумів, що на своїх морально-вольових якостях, на характері буду витягати цей поєдинок", - наголошує Ломаченко.

Нагадаємо, що Лопес здобув перемогу над Ломаченком одностайним рішенням суддів.

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