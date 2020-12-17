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"Мілан" встановив рекорд результативності Серії А

В атаці міланці нестримні.

Фото: EPA/UPG

У відсутності свого лідера Златана Ібрагімовича, який відновлюється після травми, "Мілан" проте провів результативний матч 12-го туру Серії А проти "Дженоа" - 2:2.

Це чотирнадцята зустріч поспіль в рамках Серії А, в якій Rossoneri забивають 2+ голи. І це абсолютний рекорд в історії вищого італійського дивізіону.

Попередню серію з 13-ти таких матчів видав "Торіно" в далекому 1948 році.

Відзначимо, що команда Стефано Піолі продовжує лідирувати в чемпіонаті. Однак його перевага над своїми земляками скоротилася до мінімуму після перемоги "Інтера" над "Наполі" - 1:0.

Огляд матчу "Дженоа" - "Мілан".

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