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Гравця "Роми" дискваліфіковано на матч за богохульство

У Серії А штрафують за блюзнірське слово.

Бріан реагує на автогол
Фото: EPA/UPG
Бріан реагує на автогол

Дисциплінарний комітет чемпіонату Італії дискваліфікував півзахисника "Роми" Бріана Крістанте на матч за богохульство, повідомляє Football Italia.

Крістанте вигукнув образу в матчі проти "Болоньї" (5:1). 

"Отримане телевізійне зображення з повною технічною та документальною гарантією (гравець був у фокусі телекамер) підтвердило, що гравець сказав блюзнірський вираз, виразно і гучно", - йдеться в резюме комітету.

Зазначимо, що Бріан потрапив в об'єктив телекамер, оскільки на 24-й хвилині відзначився автоголом і не зміг стримати емоцій.

Додамо, що якби в Українській прем'єр-лізі застосовували санкції за аналогічні порушення дисципліни, то в команд дуже швидко могли б виникнути проблеми зі складом.

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