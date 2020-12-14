"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по 1/16 фіналу Ліги Європи (оновлено)

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги Європи-2020/21.
У підсумку чемпіон України "Шахтар", який був серед сіяних команд, отримав у суперники чемпіона Ізраїлю "Маккабі" (Тель-Авів).
Тим часом віцечемпіон "Динамо", яке опинилося в кошику з несіяними командами, зіграє в першому раунді плей-оф з "Брюгге". У киян з'явився шанс поквитатися з бельгійським клубом за поразку в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів минулого сезону.
"Шахтар" проведе свій стартовий матч на виїзді, а "Динамо" - вдома.
Перші матчі 1/16 фіналу заплановано на 18 лютого, матчі-відповіді - на 25 лютого.
Оновлення. Решта пар виглядають так:
- "Вольфсберг" - "Тоттенгем"
- "Реал Сосьєдад" - "Манчестер Юнайтед"
- "Бенфіка" - "Арсенал"
- "Црвена Звезда" - "Мілан"
- "Антверпен" - "Рейнджерс"
- "Славія" (Прага) - "Лестер"
- "Зальцбург" - "Вільярреал"
- "Брага" - "Рома"
- "Янг Бойз" - "Баєр"
- "Мольде" - "Гоффенгайм"
- "Гранада" - "Наполі"
- "Лілль" - "Аякс"
- "Олімпіакос" - ПСВ