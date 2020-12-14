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"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по 1/16 фіналу Ліги Європи (оновлено)

У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф.

"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по 1/16 фіналу Ліги Європи (оновлено)
Кубок Ліги Європы
Фото: EPA/UPG

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги Європи-2020/21.

У підсумку чемпіон України "Шахтар", який був серед сіяних команд, отримав у суперники чемпіона Ізраїлю "Маккабі" (Тель-Авів).

Тим часом віцечемпіон "Динамо", яке опинилося в кошику з несіяними командами, зіграє в першому раунді плей-оф з "Брюгге". У киян з'явився шанс поквитатися з бельгійським клубом за поразку в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів минулого сезону.

"Шахтар" проведе свій стартовий матч на виїзді, а "Динамо" - вдома.

Перші матчі 1/16 фіналу заплановано на 18 лютого, матчі-відповіді - на 25 лютого. 

Оновлення. Решта пар виглядають так:

  • "Вольфсберг" - "Тоттенгем"
  • "Реал Сосьєдад" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Бенфіка" - "Арсенал"
  • "Црвена Звезда" - "Мілан"
  • "Антверпен" - "Рейнджерс"
  • "Славія" (Прага) - "Лестер"
  • "Зальцбург" - "Вільярреал"
  • "Брага" - "Рома"
  • "Янг Бойз" - "Баєр"
  • "Мольде" - "Гоффенгайм"
  • "Гранада" - "Наполі"
  • "Лілль" - "Аякс"
  • "Олімпіакос" - ПСВ
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