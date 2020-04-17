УЕФА определился с датой начала сезона-2020/21 еврокубков

Еще до завершения текущего сезона начнутся квалификационные матчи нового сезона.

Руководство УЕФА выбрало дату начала группового раунда Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает Sport.es.

Еврокубковый сезон стартуют на месяц позже, чем обычно. Соответствующее решение принято из-за пандемии коронавируса.

Так, первый тур группового этапа ЛЧ планируется провести 20 октября, а ЛЕ - 22 октября. Проведение квалификационных раундов запланировано на конец июля - начало августа.

Таким образом, может сложиться парадоксальная ситуация, при которой победители текущего сезоны еще будут не определены, а новый сезон уже стартует.

Ранее сообщалось, что финалы еврокубков сезона-2019/20 перенесены на конец лета.