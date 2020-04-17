В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
ГлавнаяСпорт

УЕФА определился с датой начала сезона-2020/21 еврокубков

Еще до завершения текущего сезона начнутся квалификационные матчи нового сезона.

УЕФА определился с датой начала сезона-2020/21 еврокубков
Фото: UEFA.com

Руководство УЕФА выбрало дату начала группового раунда Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает Sport.es.

Еврокубковый сезон стартуют на месяц позже, чем обычно. Соответствующее решение принято из-за пандемии коронавируса.

Так, первый тур группового этапа ЛЧ планируется провести 20 октября, а ЛЕ - 22 октября. Проведение квалификационных раундов запланировано на конец июля - начало августа.

Таким образом, может сложиться парадоксальная ситуация, при которой победители текущего сезоны еще будут не определены, а новый сезон уже стартует.

Ранее сообщалось, что финалы еврокубков сезона-2019/20 перенесены на конец лета.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также