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Amazon может приобрести права на название стадиона клуба Английской Премьер-Лиги за 250 млн фунтов

У компании налажены связи с "Тоттенхэмом".

Amazon может приобрести права на название стадиона клуба Английской Премьер-Лиги за 250 млн фунтов
Спортивная арена "Тоттенхэма"
Фото: PA

Крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции Amazon может стать обладателем прав на название стадиона "Тоттенхэм Хотспур", сообщает Daily Mail.

У известной технологической фирмы уже налажены связи со "шпорами". Достаточно вспомнить их совместный проект - документальный фильм "Всё или ничего".

Президент клуба с Северного Лондона Даниел Леви планирует заключить рекордную сделку и предполагает, что может получить за продажу прав по крайней мере 25 млн фунтов за сезон на срок более 10 лет.

Amazon, безусловно, обладает финансовыми возможностями, чтобы соответствовать требованиям "Тоттенхэма", так как стоимость компании достигает €1,26 трлн.

Однако у американской компании со штаб-квартирой в Сиэтле есть ряд конкурентов, заинтересованных назвать построенный в прошлом году стадион "Тоттенхэма" своим именем. И среди них, как сообщается, гигант спортивной одежды Nike.

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