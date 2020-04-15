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Клопп штрафует футболистов "Ливерпуля" за опоздания на онлайн тренировки

У "красных" введены штрафные санкции за подобные нарушения режима.

Клопп штрафует футболистов "Ливерпуля" за опоздания на онлайн тренировки
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как проходят с футболистами тренировки удаленно в онлайн-режиме.

По его словам, за опоздания на такие занятия предусмотрены штрафы.

"Я бы никогда не подумал, что мне так понравится проводить такие тренировки, - цитирует немецкого специалиста официальный сайт "Ливерпуля". - Все парни в отличном настроении. Сразу видно, как мы скучаем друг по другу. Это исключительная команда. Я получаю удовольствие от таких тренировок, потому что мы общаемся, обмениваемся мнениями, задаем друг другу вопросы. Если начало тренировки в 10.00, то общий чат уже открыт с 9.30. Там собираются заранее почти все. 

Особенно рано приходили на первые занятия, потому что технологию нужно было опробовать. Теперь все в курсе, как это работает. Если кто-то появится слишком поздно, то он будет оштрафован. Это лучшее, что может быть в такой ситуации. В 2020 году мы имеем все технические возможности. Представьте, если бы такое было в 1980-х. Это было бы сумасшествие", - заявил Клопп.

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