Фотограф сделал множество снимков, которые вошли в историю UFC.

Фото: bjpenn.com Энтони Кауси

Фотограф ММА Энтони Кауси скончался от коронавируса на 49-м году жизни, сообщает BJ Penn.

Снимки Кауси публиковались в New York Post. Он по праву считался одним из ведущих фотографов UFC.

В частности, его перу принадлежит знаменитый снимок с удушающим приемом россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

22 марта Кауси опубликовал в "Инстаграме" фотографию из госпиталя, сообщив, что он заразился коронавирусом.

"Я никогда не думал, что у меня будет что-то подобное. Я думал, что я несокрушим", - написал тогда Кауси.