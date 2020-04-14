Два экс-игрока "Шахтера" вошли в топ-5 лучших бразильцев в истории Английской Премьер-Лиги

Фернандиньо и Виллиан были отмечены бразильским изданием.

Редакция издания UOL определила пятерку лучших бразильцев, которые когда-либо играли в Английской Премьер-Лиге. В числе лучших оказались и два экс-игрока "Шахтера".

Фото: EPA/UPG Фернандиньо

34-летний Фернандиньо, который защищал цвета донецкого клуба с 2005 по 2013 годы занял второе место в своеобразном хит-параде.

А замкнул топ-5 бразильцев в АПЛ 31-летний Виллиан, который играл за "горняков" с 2007 по 2012 годы.

Фото: EPA/UPG Виллиан

Список лучших бразильцев в истории АПЛ.

Жильберту Силва ("Арсенал", чемпион АПЛ 2003/04) Фернандиньо ("Манчестер Сити", чемпион АПЛ 2016/17, 2017/18, 2018/19) Алиссон ("Ливерпуль", Лига Чемпионов 2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, Клубный чемпионат мира по футболу-2019) Жуниньо Паулиста ("Мидлсбро", Кубок Английской лиги-2004) Виллиан ("Челси", чемпион АПЛ 2014/15, 2016/17, Кубок Англии 2017/18, Лига Европы 2018/19).

Добавим, что еще 3 экс-игрока "Шахтера" выступали и выступают в АПЛ.

Бернард в настоящее время играет за "Эвертон", а Фред – за "Манчестер Юнайтед".

В свою очередь, Элано с 2007 по 2009 годы защищал цвета "Манчестер Сити".