FA предложила клубам АПЛ провести оставшиеся матчи чемпионата на одном стадионе

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложила в качестве нейтрального места проведения оставшихся матчей Английской Премьер-Лиги легендарный "Уэмбли", сообщает lequipe.fr.

При этом стадион мог бы принимать несколько матчей в день за закрытыми дверями.

Помимо этого, в FA готовы предоставить для матчей "Сент-Джордж Парк" в Бертон-апон-Тренте, который является национальным футбольным центром и располагает 13-ю тренировочными полями, 5 из которых оснащены освещением.

По мнению FA эти меры позволят уменьшить передвижения для игроков, официальных лиц и представителей СМИ, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению угрозы распространения коронавируса.

Напомним, АПЛ приостановила сезон 13 марта, а в последствие бессрочно отложила дату возобновления матчей.