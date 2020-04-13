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Отчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен

Избранником Надин Гонсалвеш стал Тьяго Рамос.

Отчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен
Неймар и Тьяго Рамос
Фото: instagram.com/tiagoramoss

52-летняя Надин Гонсалвеш, мама 28-летней звезды "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара, завела роман с 23-летним киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, сообщает UOL Esporte.

Рамос является членом киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.

Окружение футболиста подтвердило факт того, что Надин встречается с Рамосом. Отмечается, что сам Неймар находится в хороших отношениях с Тьяго.

"Необъяснимое невозможно объяснить", - написала Надин в Instagram, опубликовав фото со своим бойфрендом.

"Будь счастлива, мама. Я люблю тебя", - прокомментировал пост Неймар.

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